Senato, approvato il “ddl concorrenza”. Sui balneari scintille tra Ciriani (FdI) e Romeo (Lega) (Di lunedì 30 maggio 2022) Con 180 “sì“, 26 “no” e un astenuto il Senato ha approvato il cosiddetto “ddl concorrenza“. La maggioranza esulta, parlando di riforma che «avvicina l’Italia alla Ue», corredato dal solito bla bla bla che accompagna i provvedimenti timbrati con il diktat di Bruxelles. All’interno del provvedimento approvato, infatti, figura anche la “direttiva Bolkestein” sulle concessioni balneari che ha infiammato il confronto politico nelle ultime settimane. Avversato in origine dall’intero centrodestra, il ddl ha registrato alla fine la sola opposizione di Fratelli d’Italia. Sono gli effetti del governo di (semi)unità nazionale che spesso finisce per sacrificare sulle convenienze di governo anche le convinzioni patrimonio comune dell’alleanza politica. Con 180 “sì”, 26 “no” e un astenuto Con queste premesse era ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Con 180 “sì“, 26 “no” e un astenuto ilhail cosiddetto “ddl“. La maggioranza esulta, parlando di riforma che «avvicina l’Italia alla Ue», corredato dal solito bla bla bla che accompagna i provvedimenti timbrati con il diktat di Bruxelles. All’interno del provvedimento, infatti, figura anche la “direttiva Bolkestein” sulle concessioniche ha infiammato il confronto politico nelle ultime settimane. Avversato in origine dall’intero centrodestra, il ddl ha registrato alla fine la sola opposizione di Fratelli d’Italia. Sono gli effetti del governo di (semi)unità nazionale che spesso finisce per sacrificare sulle convenienze di governo anche le convinzioni patrimonio comune dell’alleanza politica. Con 180 “sì”, 26 “no” e un astenuto Con queste premesse era ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il disegno di legge sulla concorrenza è stato approvato dall'aula del Senato. Il testo ha avuto 180 voti favorevoli… - ilpost : Il parlamento spagnolo ha approvato una legge per considerare stupro il sesso senza consenso: ora dovrà passare al… - elio_vito : Il 24 giugno in Aula alla Camera PdL che depenalizza la coltivazione domestica di #cannabis e PdL per #IusScholae.… - SecolodItalia1 : Senato, approvato il “ddl concorrenza”. Sui balneari scintille tra Ciriani (FdI) e Romeo (Lega)… - Rosskitty77 : RT @dottorbarbieri: ??????? IL SENATO HA APPROVATO GLI ARTT. 2 E 3, respingendo ogni altro emendamento, DEL #DDLCONCORRENZA relativi, tra l'al… -