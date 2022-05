(Di lunedì 30 maggio 2022) La cura dei denti passa attraverso tanti gesti quotidiani. Lavarli frequentemente, usare il filo interdentale, usare buoni spazzolini e dentifrici, ma questo consente solo di avere una cura contro le carie e per impedire che ingialliscono. Per quanto riguarda i problemi che sono molto seri, tra cui ritroviamo i denti storti, sopraccavallati oppure che hanno delle forme strane, occorre l’. Qui è necessario un sostegno che sia dato da un dentista e da un apparecchio che viene studiato in base alle necessità degli utenti e quindi che possano riportare i denti ad una forma adatta. I denti storti purtroppo sono maggiormente soggetti a delle carie. Rischiano di sviluppare facilmente dei problemi di gengiviti oppure di perdita del dente. La radice si indebolisce prima. Come mai succede questo? Perché non c’è una buona protezione dentaria e poi proprio perché durante ...

Advertising

Il Corriere della Città

L', per parte sua, ha un vantaggio innegabile sul piano estetico. L'azione correttiva avviene infatti sui denti in modo, perché l'apparecchio è impercettibile. La ...Da non dimenticare, tra le opzioni a disposizione degli specialisti di Nova Ars Medica in questo campo, l', cioè attraverso l'apparecchio "Inviasalign". Si tratta di riallineare ... Ortodonzia invisibile La cura dei denti passa attraverso tanti gesti quotidiani. Lavarli frequentemente, usare il filo interdentale, usare buoni spazzolini e dentifrici, ma questo consente solo di avere una cura contro le ...Come sottolinea il Dr. Khaled Kasem — Co-founder & Chief of Orthodontists di Impress, la startup che ha rivoluzionato il mondo dell'ortodonzia invisibile, - «sorridere vuol dire dimostrare allegria, ...