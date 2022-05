Cinque bambini sono rimasti ustionati mentre preparavano marshmellow nel cortile della scuola (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Cinque bambini sono rimasti ustionati a Osio Sopra, in provincia di Bergamo nel giardino di una scuola in via Maria Montessori 2 durante una festa all'asilo. I bambini, insieme da alcuni adulti, stavano cucinando alcuni marshmallow, quando il fuoco è andato fuori controllo e li ha investiti. Una bimba di 4 anni è stata portata per ustioni multiple in codice Rosso all'ospedale Buzzi di Milano con l'elisoccorso di Bergamo. Un bambino di 4 anni invece è stato ricoverato sempre per ustioni multiple in codice Giallo all'ospedale milanese di Niguarda con l'elisoccorso di Brescia. Una bimba di 3 anni, una di 6 e un bimbo 5 al Papa Giovanni di Bergamo. Tre adulti infine sono stati portati in ospedale a Zingonia per sintomi da inalazione di fumi e ... Leggi su agi (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI -a Osio Sopra, in provincia di Bergamo nel giardino di unain via Maria Montessori 2 durante una festa all'asilo. I, insieme da alcuni adulti, stavano cucinando alcuni marshmallow, quando il fuoco è andato fuori controllo e li ha investiti. Una bimba di 4 anni è stata portata per ustioni multiple in codice Rosso all'ospedale Buzzi di Milano con l'elisoccorso di Bergamo. Un bambino di 4 anni invece è stato ricoverato sempre per ustioni multiple in codice Giallo all'ospedale milanese di Niguarda con l'elisoccorso di Brescia. Una bimba di 3 anni, una di 6 e un bimbo 5 al Papa Giovanni di Bergamo. Tre adulti infinestati portati in ospedale a Zingonia per sintomi da inalazione di fumi e ...

