Casellati | “Servono giovani ricercatori | salute volano innovazione”

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ritengo molto lungimirante la scelta compiuta dal questo ateneo di investire su una nuova Business School – che oggi apre le sue porte sotto la direzione del professor Giovanni Tria – fondata su percorsi di ricerca e formazione sempre più avanzati e interdisciplinari nelle materie sanitarie ed economiche. Abbiamo bisogno di, dirigenti, imprenditori e operatori sanitari sensibili al filo comune che lega, medicina, ricerca,, produzione, crescita sociale e sviluppo economico”. Lo ha affermato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti, nel suo intervento oggi all’Università San Raffaele di Roma per l’inaugurazione della nuova Business School. “Figure capaci di declinare competenze manageriali e di finanza pubblica e privata in quel ...

Lo ha affermato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel suo intervento oggi all'Università San Raffaele di Roma per l'inaugurazione della nuova Business School. "Figure capaci ...«Attenzione». È questa la parola chiave indicata dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel suo discorso di apertura all'In & Aut Festival ...