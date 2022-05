Il Barcellona può sbloccare l’affare Koulibaly in un modo: l’indiscrezione dalla Spagna (Di domenica 29 maggio 2022) Nelle ultime ore la situazione di Kalidou Koulibaly, con contratto in scadenza nel 2023, sta destando molta preoccupazione tra i tifosi del Napoli. Il senegalese non ha ancora trovato un accordo con gli azzurri per il rinnovo ed ha attirato a sé numerosi top club d’Europa, tra i quali figura anche il Barcellona allenato da Xavi Hernandez. Calciomercato Napoli Koulibaly Barcellona (Getty Images) Koulibaly al Barcellona per Pjanic? Indiscrezione dalla Spagna Secondo quanto scritto da Diario SPORT, quotidiano sportivo spagnolo, il Napoli starebbe pensando di puntare su Miralem Pjanic, centrocampista in forza al Barcellona: gli azzurri sarebbero addirittura disposti ad inserire il cartellino di Kalidou Koulibaly ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 29 maggio 2022) Nelle ultime ore la situazione di Kalidou, con contratto in scadenza nel 2023, sta destando molta preoccupazione tra i tifosi del Napoli. Il senegalese non ha ancora trovato un accordo con gli azzurri per il rinnovo ed ha attirato a sé numerosi top club d’Europa, tra i quali figura anche ilallenato da Xavi Hernandez. Calciomercato Napoli(Getty Images)alper Pjanic? IndiscrezioneSecondo quanto scritto da Diario SPORT, quotidiano sportivo spagnolo, il Napoli starebbe pensando di puntare su Miralem Pjanic, centrocampista in forza al: gli azzurri sarebbero addirittura disposti ad inserire il cartellino di Kalidou...

Advertising

infoitsport : Dalla Spagna - L'ex Juve Pjanic può essere la chiave per sbloccare Koulibaly-Barcellona - _officialmarte9 : @ReadyPlayer1___ Non tanto Barcellona quanto oggi, la rottura può capitare ma buttare via una doppietta già apparecchiata è da criminali - garridino : RT @Boboj29: E' mai possibile , maremma impestata, che si debbano scomodare in ogni GP i santi del rosario ? A Barcellona , problemi al mot… - Boboj29 : E' mai possibile , maremma impestata, che si debbano scomodare in ogni GP i santi del rosario ? A Barcellona , prob… - senexxx : @matteopasini_ Poi il mondiale è lungo e può succedere di tutto, ma la tripletta Imola-Barcellona-Monaco non da una… -

Koulibaly, per il Napoli rischio Insigne bis: il taglio dell'ingaggio sa di addio, pericolo Juve ... quindi lo stipendio super che percepisce il senegalese non può rientrare nei piani di De ... Oggi, invece, sulle sue tracce (ma senza affondo) ci sono Barcellona, Juventus, Chelsea e lo stesso PSG . Il ... Ferrari: l'abitudine alla vittoria, un traguardo da raggiungere Lo scorso anno si è scelto di puntare tutto sull'auto 2022 e, con il senno di poi, si può dire che ... Quel che a Barcellona e poi a Montecarlo è riuscito alla Red Bull. Passo dopo passo, la Ferrari ci ... la Repubblica ... quindi lo stipendio super che percepisce il senegalese nonrientrare nei piani di De ... Oggi, invece, sulle sue tracce (ma senza affondo) ci sono, Juventus, Chelsea e lo stesso PSG . Il ...Lo scorso anno si è scelto di puntare tutto sull'auto 2022 e, con il senno di poi, sidire che ... Quel che ae poi a Montecarlo è riuscito alla Red Bull. Passo dopo passo, la Ferrari ci ... Chiellini dà l'addio alla Nazionale: "A Wembley sarà l'ultima". La Juve invece può attendere