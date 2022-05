Fantastica Trevisan | torna nei quarti a Parigi

(Di domenica 29 maggio 2022) Martina supera in due set la bielorussa Sasnovich issandosi tra le migliori otto a Roland Garros. La 28enne toscana bissa l'impresa dell'edizione 2020 ed è sicura di un balzo in classifica alla fine del torneo

Advertising

Moixus1970 : RT @calciomercatoit: ???? FANTASTICA Martina #Trevisan! Supera in due set la Sasnovic e raggiunge i quarti di finale al #RolandGarros ?? htt… - calciomercatoit : ???? FANTASTICA Martina #Trevisan! Supera in due set la Sasnovic e raggiunge i quarti di finale al #RolandGarros ?? - SimoneCorradi2 : Commovente splendida superlativa fantastica Martina Trevisan ???????????????????????? #RolandGarros2022 -

È stata una bella partita giocata in unaatmosfera. È magico giocare qui, Parigi è la ...La Billie Jean Cup è una competizione totalmente differente. Questo risultato è frutto del ...L'Italia avrà certamente una rappresentante nella seconda settimana del Roland Garros. UnaMartinasi è qualificata per gli ottavi di finale dello Slam parigino dopo aver sconfitto in due set l'australiana Daria Saville al termine di una prestazione di altissimo livello, ...Errani a quota cinque seconde settimane nel Major francese, guida le donne italiche davanti Schiavone e Pennetta. Tra gli uomini, Pietrangeli guarda tutti dall'altro con sette quarti turni ma fu il Ba ...Giorgi infila una serie incredibile di sei game consecutivi (otto se sommiamo anche quelli di fine secondo set) e pone dunque fine ai giochi con un nettissimo 6-0 in 33 minuti. A fine partita Giorgi c ...