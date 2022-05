Beirut au revoir. Clausi (e Mannocchi) raccontano la capitale nobile e disastrata (Di domenica 29 maggio 2022) Estratti da Beirut au revoir, di Chiara Clausi. *** Prefazione Di Francesca Mannocchi Beirut è bellezza e macerie. È futuro e memoria. Beirut è una città ferita a lungo ma mai, o almeno non ancora, ferita a morte. Lacrima, oggi. Lacrima nelle luci spente dalla mancanza di elettricità, lacrima dei vuoti della diaspora, i vuoti di chi l’ha lasciata per cercare riparo altrove, piange le morti provocate dalla corruzione e dal malaffare, dall’avidità e dalla reiterata mancanza di giustizia. Lacrima, Beirut, ma non si rassegna, nonostante le ombre, a esserne piegata. È questa combinazione di spinte contraddittorie, del lusso esposto e della povertà estrema, dei grattacieli lussuosi e delle vie strettissime e sovraffollate, delle donne animate da un anelito di bellezza che le ... Leggi su formiche (Di domenica 29 maggio 2022) Estratti daau, di Chiara. *** Prefazione Di Francescaè bellezza e macerie. È futuro e memoria.è una città ferita a lungo ma mai, o almeno non ancora, ferita a morte. Lacrima, oggi. Lacrima nelle luci spente dalla mancanza di elettricità, lacrima dei vuoti della diaspora, i vuoti di chi l’ha lasciata per cercare riparo altrove, piange le morti provocate dalla corruzione e dal malaffare, dall’avidità e dalla reiterata mancanza di giustizia. Lacrima,, ma non si rassegna, nonostante le ombre, a esserne piegata. È questa combinazione di spinte contraddittorie, del lusso esposto e della povertà estrema, dei grattacieli lussuosi e delle vie strettissime e sovraffollate, delle donne animate da un anelito di bellezza che le ...

