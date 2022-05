Morto Ciriaco De Mita | età | com’è morto | moglie | nipote

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Morto l'ex premier Ciriaco De Mita. #ANSA - Agenzia_Ansa : L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abita… - fanpage : È morto #CiriacoDeMita, l'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco si è spento stamane - medicojunghiano : RT @euronewsit: Italia, è morto Ciriaco De Mita, ex segretario Dc, era sindaco di Nusco - vivereitalia : E' morto a 94 anni l'ex premier Ciriaco De Mita -

L'ex presidente del Consiglio e storico segretario della Dc,De Mita , èquesta mattina alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino . De Mita - che era ancora sindaco di Nusco, suo paese natale - era stato sottoposto a febbraio scorso a ...L'ex presidente del Consiglio aveva 94 anni. Dopo essere stato legale dell'Eni, negli anni '50 si avvicina alla politica con la corrente Sinistra Di Base. Poi, decine di anni tra le file della ...Eletto per la prima volta alla Camera nel 1963, De Mita vi rimase per 30 anni di seguito e fu un grande protagonista della Prima Repubblica. Divenne vicesegretario della Dc nel 1969 e poi segretario i ...Dicendo: prima eravamo in due a gestire le operazioni parlamentari del nostro partito, Togliatti e io, ma ora Togliatti è morto. Ossia mi stava dicendo: dovete parlare con me». E questo è un altro dei ...