Strage Texas, Curry: "Kerr ha ragione, dobbiamo farci sentire" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il leader dei Warriors raccoglie l'invito di coach Kerr per una campagna contro l'uso delle armi dopo la Strage in una scuola del Texas in cui sono morti 19 bambini e 2 insegnanti Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il leader dei Warriors raccoglie l'invito di coachper una campagna contro l'uso delle armi dopo lain una scuola delin cui sono morti 19 bambini e 2 insegnanti

Advertising

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - ilpost : La strage nella scuola elementare in Texas - AntonioCampo4 : RT @parallelecinico: Ieri in Texas un ragazzo ha compiuto l'ennesima strage in una scuola americana, uccidendo 19 studenti e due insegnanti… - bigfab1 : RT @parallelecinico: Ieri in Texas un ragazzo ha compiuto l'ennesima strage in una scuola americana, uccidendo 19 studenti e due insegnanti… -