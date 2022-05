M5S, Giarrusso: “Da Conte parole false e diffamatorie” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Trovo imbarazzanti le parole di Conte perché completamente false e quindi diffamatorie”. Parlando con l’Adnkronos l’europarlamentare Dino Giarrusso, fresco di addio al Movimento 5 Stelle, non le manda a dire al leader pentastellato Giuseppe Conte, il quale, commentando lo strappo dell’ex Iena, ha parlato di “elemento di chiarezza” perché Giarrusso “mi ha chiesto solo poltrone”. “Mi stupisco, perché l’ho sempre difeso e non mi aspettavo da lui una bugia del genere”, rimarca l’eurodeputato siciliano, che aggiunge: “Non ho mai chiesto poltrone e non avrei avuto motivo di chiederle: l’unica poltrona che ho, l’ho guadagnata col record di preferenze mai ottenuto da esponenti 5 Stelle. Ho sempre suggerito e chiesto a Conte di far votare ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Trovo imbarazzanti lediperché completamentee quindi”. Parlando con l’Adnkronos l’europarlamentare Dino, fresco di addio al Movimento 5 Stelle, non le manda a dire al leader pentastellato Giuseppe, il quale, commentando lo strappo dell’ex Iena, ha parlato di “elemento di chiarezza” perché“mi ha chiesto solo poltrone”. “Mi stupisco, perché l’ho sempre difeso e non mi aspettavo da lui una bugia del genere”, rimarca l’eurodeputato siciliano, che aggiunge: “Non ho mai chiesto poltrone e non avrei avuto motivo di chiederle: l’unica poltrona che ho, l’ho guadagnata col record di preferenze mai ottenuto da esponenti 5 Stelle. Ho sempre suggerito e chiesto adi far votare ai ...

