Usa, sparatoria in scuola elementare Texas: morti 2 bimbi (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – sparatoria in una scuola elementare del Texas. Due bambini sono morti. Lo riferiscono fonti ospedaliere citate dall'Abc che riportano anche notizia di 13 feriti, dopo che un uomo ha sparato nella scuola elementare Robb Elementary di Uvalde. Il sospetto è stato preso in custodia dalla polizia. Un bambino e un adulto sono stati trasferiti nell'ospedale universitario della città di San Antonio per poter ricevere cure adeguate, ma la loro prognosi resta riservata. Tra le persone in ospedale anche un uomo di 45 anni rimasto ferito nella sparatoria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

