Allora come oggi e come domani ci sarà sempre tanta commozione – e tanta rabbia – senza abbassare mai la guardia sulla mafia, la camorra e la 'ndrangheta! (Di lunedì 23 maggio 2022) Pietrificati si resta ancora oggi, a distanza di 30 anni, davanti alle immagini delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio dove furono fatti saltare in aria i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, moglie di Falcone che gli sedeva accanto, Paolo Borsellino mentre si recava dalla madre e gli uomini e le donne della loro scorta: Rocco Dicillo, Antonino Montinaro, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina. Tutti servitori dello Stato, uomini e donne di valore e con un'alta dedizione verso il ruolo e il lavoro che stavano svolgendo. Una strage che è rimasta indelebile negli occhi e nel cuore di quanti l'hanno vissuta nel 1992 ma anche dei ragazzi e giovani di oggi che la stanno rivivendo attraverso i racconti dei familiari e dei sopravvissuti di quella immane crudeltà avvenuta per mano ...

