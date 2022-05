21 maggio … (Di sabato 21 maggio 2022) Gli eventi datati 21 maggio Per i tifosi dell’Inter nati tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta è stata la prima delusione, quando il traguardo della vittoria non era troppo lontano. Il 21 maggio 1997 al Meazza andava in scena la finale di ritorno tra la Beneamata e lo Schalke 04, quattordici giorni dopo quella d’andata che aveva visto i tedeschi vincitori col minimo scarto grazie a Max Wilmots, il quale a Milano calciò il penalty decisivo che diede alla squadra di Gelsenkirchen l’ultima edizione della futura Europa League con la doppia finale. A San Siro Zamorano siglò il vantaggio nerazzurri a cinque minuti dalla fine, portando il match ai tempi supplementari. Durante il periodo aggiuntivo, ci fu una traversa di Maurizio Ganz. Ma alla lotteria dei rigori il cileno –acciaccato- sbagliò, come Winter. In quella partita ci furono ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 21 maggio 2022) Gli eventi datati 21Per i tifosi dell’Inter nati tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta è stata la prima delusione, quando il traguardo della vittoria non era troppo lontano. Il 211997 al Meazza andava in scena la finale di ritorno tra la Beneamata e lo Schalke 04, quattordici giorni dopo quella d’andata che aveva visto i tedeschi vincitori col minimo scarto grazie a Max Wilmots, il quale a Milano calciò il penalty decisivo che diede alla squadra di Gelsenkirchen l’ultima edizione della futura Europa League con la doppia finale. A San Siro Zamorano siglò il vantaggio nerazzurri a cinque minuti dalla fine, portando il match ai tempi supplementari. Durante il periodo aggiuntivo, ci fu una traversa di Maurizio Ganz. Ma alla lotteria dei rigori il cileno –acciaccato- sbagliò, come Winter. In quella partita ci furono ...

