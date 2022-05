Proiettare un’intera città verso l’economia circolare | ecco come

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 maggio 2022) Condurree un futuro sostenibile, attivando un “Metabolismo urbano”: è questo il nome con cui ladi Prato identifica un modello di governance e una serie di azioni coerenti, adottate per tutelare la filiera produttiva locale del tessile e ottimizzare le risorse dell’area urbana. L’obiettivo dell’Amministrazione, definito e sviluppato in questo senso nel corso degli anni, è realizzare la transizioneuna realtà a zero spreco, innovativa ed europea, per migliorare la qualità di vita dei residenti e per assicurare la resilienza e la competitività di un tessuto produttivo cittadino di tradizione secolare. Un cammino partito da lontano, sin dall’adozione dell’Agenda Urbana nel 2015 e culminato ...