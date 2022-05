“Non è stata colpa sua, siamo pronti ad abbracciarla”, parla il padre del piccolo travolto e ucciso nell’asilo de L’Aquila (Di venerdì 20 maggio 2022) Il dolore è forte. Quel bambino strappato alla vita a soli 4 anni, travolto da un’automobile fuori controllo (e senza guida) che ha percorso quella discesa e si è abbattuta sul cortile di quella scuola dell’Infanzia de L’Aquila dopo aver sfondato la recinzione, è il simbolo di un’immane tragedia per la sua famiglia e per tutta la comunità. Ma oggi, a due giorni da quell’incidente che ha provocato la morte di suo figlio Tommaso, Patrizio D’Agostino “assolve” la donna proprietaria di quella Volkswagen Passat. Patrizio D’Agostino, parla il padre del bimbo travolto e ucciso all’asilo Intervistato dal quotidiano La Repubblica, l’uomo ha raccontato cosa è successo quel giorno e la scena che si è trovato davanti ai suoi occhi dopo esser arrivato davanti all’asilo frequentato da suo figlio. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Il dolore è forte. Quel bambino strappato alla vita a soli 4 anni,da un’automobile fuori controllo (e senza guida) che ha percorso quella discesa e si è abbattuta sul cortile di quella scuola dell’Infanzia dedopo aver sfondato la recinzione, è il simbolo di un’immane tragedia per la sua famiglia e per tutta la comunità. Ma oggi, a due giorni da quell’incidente che ha provocato la morte di suo figlio Tommaso, Patrizio D’Agostino “assolve” la donna proprietaria di quella Volkswagen Passat. Patrizio D’Agostino,ildel bimboall’asilo Intervistato dal quotidiano La Repubblica, l’uomo ha raccontato cosa è successo quel giorno e la scena che si è trovato davanti ai suoi occhi dopo esser arrivato davanti all’asilo frequentato da suo figlio. ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? Il tribunale di Brescia dispone che venga concesso l'ASSEGNO ALIMENTARE a una dipendente ASL che non si è vaccina… - CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi su Ucraina è netta, chiara e giusta. A Marzo la linea di politica estera del Governo… - GiovaQuez : Applebaum: 'Anche altri italiani oltre a Berlusconi pensano che la guerra possa cessare con un negoziato ma l'unico… - whattamsthinkin : Rihanna è stata capace di fare di tutto pur di non far uscire l’album. Tra un po’ si farà incoronare regina di Vene… - BVerde75 : @GiuseppeConteIT E tu chi sei per dire gli italiani? Ricordo quando dicevi a fine legislatura torno a scuola??pagli… -