Lazio, la decisione di Tare sul futuro di Luis Alberto! (Di venerdì 20 maggio 2022) La Lazio dalla prossima settimana potrebbe ritrovarsi a dover raccogliere i cocci di un mosaico che si componeva molto tempo fa, fatto adesso di molti punti interrogativi, nodi che dovranno essere sciolti da Tare e Lotito già dal giorno zero, come quello di Milinkovic Savic e Luis Alberto. Apetto non meno importante è l’acquisto di Marcos Antonio dallo Shakhtar, nonché la trattativa per regalare di nuovo a Sarri il giocatore dell’Everton Allan. Luis Alberto Calciomercato SivigliaSoprattutto per quanto riguarda il centrocampista spagnolo, il suo futuro potrebbe essere lontano dai cancelli di Formello. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo il quale per Luis Alberto si sarebbe fatto avanti il Siviglia, scoraggiato tuttavia dal prezzo chiesto da Lotito che si aggira intorno ai 40 ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 20 maggio 2022) Ladalla prossima settimana potrebbe ritrovarsi a dover raccogliere i cocci di un mosaico che si componeva molto tempo fa, fatto adesso di molti punti interrogativi, nodi che dovranno essere sciolti dae Lotito già dal giorno zero, come quello di Milinkovic Savic eAlberto. Apetto non meno importante è l’acquisto di Marcos Antonio dallo Shakhtar, nonché la trattativa per regalare di nuovo a Sarri il giocatore dell’Everton Allan.Alberto Calciomercato SivigliaSoprattutto per quanto riguarda il centrocampista spagnolo, il suopotrebbe essere lontano dai cancelli di Formello. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo il quale perAlberto si sarebbe fatto avanti il Siviglia, scoraggiato tuttavia dal prezzo chiesto da Lotito che si aggira intorno ai 40 ...

