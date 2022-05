La Bouchet mi contattò per prendere suo figlio nel mio ristorante

Advertising

'Conosco la mamma di Alessandro, Barbara. Lei miper prendere il figlio nel mio ristorante. Come anche Angela dei Ricchi e poveri. Da me però per venire a imparare bisogna pagare e ..."Conosco la mamma di Alessandro, Barbara. Lei miper prendere il figlio nel mio ristorante", è questa la scottante affermazione dello chef Gianfranco Vissani, durante il podcast ...