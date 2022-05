Capri | è morto Guido Lembo | il fondatore della taverna dei vip ' Anema e Core'

(Di giovedì 19 maggio 2022)Napoli, 19 maggio 2022 - È' di. Chansonnier e riconosciuto come uno dei personaggi più conosciuti dell'isola, si è spento a ...

Guido Lembo Napoli, 19 maggio 2022 - ÈGuido Lembo , fondatore della Taverna 'Anema e Core' di. Chansonnier e riconosciuto come uno dei personaggi più conosciuti dell'isola, si è spento a 75 anni dopo aver combattuto per molto ...Nel 1994 apre ala taverna più famosa d'Italia l''Anema e Core' meta preferita da tutti i vip, industriali, politici e artisti che sbarcano sull'Isola.Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto Guido Lembo, lo chansonnier che ha portato Capri e le canzoni napoletani nel mondo, come ricorda il giornalista Antonello Perillo sul suo profilo Twitter. “Ad ...Nel suo locale a ridosso della celebre Piazzetta sono passati tanti vip e personaggi famosi: da Jennifer Lopez, a Naomi Campbell, da Francesco Totti), agli imprenditori Luigi Abete e Diego Della Valle ...