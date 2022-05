La sorpresa: con la guerra in Ucraina l’export è una cannonata. A marzo +23% nonostante gli scambi dimezzati con la Russia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sebbene gli scambi commerciali italiani verso la Russia a marzo siano diminuiti su base annua del 50,9% le nostre esportazioni sono risultate in crescita. Spia che gli affari per l’Italia non vanno niente affatto male, nonostante la guerra in Ucraina. Sebbene gli scambi con la Russia siano diminuiti le nostre esportazioni sono risultate in crescita A marzo – sottolinea l’Istat – la crescita su febbraio è più intensa per le esportazioni (+1,7%) che per le importazioni (+1,3%). L’aumento su base mensile dell’export è dovuto all’incremento delle vendite verso entrambe le aree, Ue (+1,3%) ed extra Ue (+2,1%). Nel primo trimestre, rispetto al precedente, l’export cresce del 7,7%, l’import del 9,8%. Su base ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sebbene glicommerciali italiani verso lasiano diminuiti su base annua del 50,9% le nostre esportazioni sono risultate in crescita. Spia che gli affari per l’Italia non vanno niente affatto male,lain. Sebbene glicon lasiano diminuiti le nostre esportazioni sono risultate in crescita A– sottolinea l’Istat – la crescita su febbraio è più intensa per le esportazioni (+1,7%) che per le importazioni (+1,3%). L’aumento su base mensile delè dovuto all’incremento delle vendite verso entrambe le aree, Ue (+1,3%) ed extra Ue (+2,1%). Nel primo trimestre, rispetto al precedente,cresce del 7,7%, l’import del 9,8%. Su base ...

