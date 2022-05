Don Matteo 13 anticipazioni: Anceschi torna a Spoleto, arriva anche Marzullo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Doppio appuntamento questa settimana in compagnia della fiction di Rai 1 Don Matteo 13. Si torna in onda anche giovedì 19 maggio 2022 con l’ottava puntata. Giro di boa, mancano ormai pochi episodi prima dell’arrivederci e questa tredicesima stagione di Don Matteo sta andando benissimo, con ascolti pazzeschi nonostante il complicato periodo di messa in onda, visto che si sa, la primavera porta sempre ascolti in calo. Facciamo il punto della situazione: mentre Anna ha capito di essere forse ancora troppo innamorata di Marco, tanto da arrivare a sabotare la sua fidanzata, il PM e Valentina hanno litigato…Intanto Federico ha scoperto che Greta ha di nuovo il cancro, una notizia che ha sconvolto entrambi. A Spoleto c’è aria di festa visto che sta per arrivare un personaggio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) Doppio appuntamento questa settimana in compagnia della fiction di Rai 1 Don13. Siin ondagiovedì 19 maggio 2022 con l’ottava puntata. Giro di boa, mancano ormai pochi episodi prima dell’arrivederci e questa tredicesima stagione di Donsta andando benissimo, con ascolti pazzeschi nonostante il complicato periodo di messa in onda, visto che si sa, la primavera porta sempre ascolti in calo. Facciamo il punto della situazione: mentre Anna ha capito di essere forse ancora troppo innamorata di Marco, tanto dare a sabotare la sua fidanzata, il PM e Valentina hanno litigato…Intanto Federico ha scoperto che Greta ha di nuovo il cancro, una notizia che ha sconvolto entrambi. Ac’è aria di festa visto che sta perre un personaggio ...

Don Matteo 13 anticipazioni: Anceschi torna a Spoleto, arriva anche Marzullo Ecco le anticipazioni per l'ottava puntata di Don Matteo 13 che ci aspetta domani su Rai 1: torna Anceschi, arriva Marzullo ...