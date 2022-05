Atalanta | blindato un attaccante che piace all'Inter

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? #Atalanta, il futuro di Duvan #Zapata sarà ancora a tinte nerazzurre: trovato l’accordo per il rinnovo ?? I dett… - mr_kubra : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Atalanta, blindato Zapata: rinnovo fino al 2025 con adeguamento dell'ingaggio - GioC2392 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Atalanta, blindato Zapata: rinnovo fino al 2025 con adeguamento dell'ingaggio - TuttoMercatoWeb : TMW - Atalanta, blindato Zapata: rinnovo fino al 2025 con adeguamento dell'ingaggio - Atalantinicom : #Atalanta - Blindato Carnesecchi: il portiere ha già firmato un rinnovo fino al 202... -

TUTTO mercato WEB

...e i partenopei certi della qualificazione in Champions League con tanto di terzo posto. ... Fiorentina Juventus , Lazio Verona eEmpoli si giocano alle ore 20:45 di sabato 21 maggio: ......posto in Europa League sarebbe. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Continua Lazio 62 punti (una partita in meno) Roma 60 punti Fiorentina 59 punti (una partita in meno)... TOP NEWS Ore 24 - Atalanta, blindato Zapata. Le parole di Carnevali e Dionisi L’Atalanta vuole blindare Duvan Zapata, pronto un rinnovo di contratto per il colombiano che lo renderà l’attaccante della dea fino al 2025 Per Duvan Zapata pronto un rinnovo di contratto che lo leghe ...Secondo quanto riportato da TMW, l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata sarebbe pronto a rinnovare il proprio contratto con la Dea. Adeguamento del'ingaggio e rinnovo fino al 2025. Atalanta, Zapata è ...