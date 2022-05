WTA 250 Rabat, esordio per Bronzetti e Trevisan: il programma (Di lunedì 16 maggio 2022) Parte oggi il main draw del torneo WTA 250 di Rabat, in Marocco e rappresentare l’Italia ci saranno Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Il torneo marocchino torna a essere disputato dopo due anni di stop. La sua ultima edizione, quella del 2019, vide protagonista la greca Maria Sakkari. Questo il programma odierno che attende le due tenniste italiane. Lucia Bronzetti sfida Anna Kalinskaya al primo turno Al torneo WTA di Rabat, Lucia Bronzetti, attuale numero 79 della graduatoria, sfida Anna Kalinskaya poco più su nella classifica WTA (n. 75). La tennista italiana parte nel torneo marocchino, dopo la sconfitta subita negli Internazionali d’Italia nei 32esimi di finale contro la spagnola Osorio Serrano per 6-7, 3-6. Prima di questo torneo, tuttavia, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Parte oggi il main draw del torneo WTA 250 di, in Marocco e rappresentare l’Italia ci saranno Luciae Martina. Il torneo marocchino torna a essere disputato dopo due anni di stop. La sua ultima edizione, quella del 2019, vide protagonista la greca Maria Sakkari. Questo ilodierno che attende le due tenniste italiane. Luciasfida Anna Kalinskaya al primo turno Al torneo WTA di, Lucia, attuale numero 79 della graduatoria, sfida Anna Kalinskaya poco più su nella classifica WTA (n. 75). La tennista italiana parte nel torneo marocchino, dopo la sconfitta subita negli Internazionali d’Italia nei 32esimi di finale contro la spagnola Osorio Serrano per 6-7, 3-6. Prima di questo torneo, tuttavia, la ...

