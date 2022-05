LIVE Moto2, GP Francia 2022 in DIRETTA: in corso la FP3, Arbolino e Vietti lottano per accedere in Q2 (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.13 Augusto Fernandez sta mettendo in mostra un ritmo impressionante, girando abbastanza stabilmente in 1’36?3. Resiste comunque per il momento l’1’36?108 firmato ieri da Chantra al comando della combinata. 11.11 Al momento sono virtualmente qualificati in Q2 tre italiani: Arbolino 6°, Manzi 8° e Vietti 11°. Sul filo in 14ma posizione Aron Canet, uno dei primi inseguitori di Vietti nel Mondiale. 11.10 Mancano 25 minuti al termine della sessione. D’ora in avanti faremo riferimento alla classifica combinata delle libere, che promuoverà i migliori 14 piloti DIRETTAmente in Q2. 11.08 CLASSIFICA AGGIORNATA FP3: 1 22 S. ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.13 Augusto Fernandez sta mettendo in mostra un ritmo impressionante, girando abbastanza stabilmente in 1’36?3. Resiste comunque per il momento l’1’36?108 firmato ieri da Chantra al comando della combinata. 11.11 Al momento sono virtualmente qualificati in Q2 tre italiani:6°, Manzi 8° e11°. Sul filo in 14ma posizione Aron Canet, uno dei primi inseguitori dinel Mondiale. 11.10 Mancano 25 minuti al termine della sessione. D’ora in avanti faremo riferimento alla classifica combinata delle libere, che promuoverà i migliori 14 pilotimente in Q2. 11.08 CLASSIFICA AGGIORNATA FP3: 1 22 S. ...

Advertising

dianatamantini : LIVE - Prove Libere Moto2 del GP di Le Mans 2022. Le FP3 in diretta con aggiornamenti in tempo reale dal circuito B… - corsedimoto : LIVE - Prove Libere Moto2 del GP di Le Mans 2022. Segui in diretta le FP3 con aggiornamenti in tempo reale dal circ… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Francia 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche Celestino Vietti e Tony Arbolino puntano alla prima fila -… - corsedimoto : MOTO2 LE MANS - Tony Arbolino archivia il venerdi Moto2 a Le Mans con un promettente quinto posto. Bel ritorno di S… - dianatamantini : LIVE - Prove Libere Moto2 del GP di Le Mans 2022. In diretta le FP2 con aggiornamenti in tempo reale dal circuito B… -