PSG | Pochettino | “Sulle questioni di mercato decide il club | compresa quella di Donnarumma”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico del PSG, Mauricio, ha parlato in conferenza stampa prima del match di campionato contro il Montpellier. L’allenatore argentino ha avuto modo di parlare di, con un accenno anche alla situazione legata ae ad alcune dichiarazioni del portiere: ““Per prima cosa non so cosa ha detto. Dal momento che non ascolto, non so quello che dicono. È difficile perché ci sono molte sfumature in una dichiarazione. Ma in ogni caso ilprenderà le decisioni che riterrà opportune, come in passato sono state prese con l’ingaggio di Gigio e avendo Keylor e giocatori più giovani. Qui sarà ila prendere le decisioni. E poi ognuno avrà la sua opinione. Può essere che non cambi nulla o che qualcosa cambi, è lì che sta il potere del” SportFace.