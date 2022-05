Mbappé via dal Psg? Il sostituto è Darwin Nunez del Benfica (Di venerdì 13 maggio 2022) Mbappé via dal Psg? Il sostituto è un Darwin Nunez, a cui potrebbe dare l’assalto il club francese in estate Secondo quanto riferito da Marca, il Psg si guarda intorno per sondare il terreno su un eventuale sostituto di Kylian Mbappé, che a fine stagione potrebbe trasferirsi a zero al Real Madrid. Il primo è quello di Darwin Nunez, gioiello del Benfica. Clausola da 150 milioni di euro, anche se il club portoghese potrebbe sedersi al tavolo delle trattative anche per una cifra inferiore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022)via dal? Ilè un, a cui potrebbe dare l’assalto il club francese in estate Secondo quanto riferito da Marca, ilsi guarda intorno per sondare il terreno su un eventualedi Kylian, che a fine stagione potrebbe trasferirsi a zero al Real Madrid. Il primo è quello di, gioiello del. Clausola da 150 milioni di euro, anche se il club portoghese potrebbe sedersi al tavolo delle trattative anche per una cifra inferiore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

