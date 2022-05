Esce in sala il 26 maggio 2022 ‘Il fronte interno’ | scritto e diretto da Guido Acampa

Advertising

EmySventurato : L'infermiera esce dalla sala operatoria:' chi è Emy'. - sono io, che succede? - ti chiamava di continuo. ?? - politaniano : @zaccavgni se esce dalla sala conferenze senza aver tirato un pugno a qualche giornalista, lo fanno santo oggi stesso - ecirtaeb_ : @ChiaraFracasssi No, spoilerare vuol dire proprio rivelare al grande pubblico come finisce un programma, film, seri… - mixborghi : RT @MauroGerva: Oggi esce in sala #Firestarter ma io di #StephenKing torno al primo libro e al film che ne trasse Brian De Palma, indimenti… - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: Oggi esce in sala #Firestarter ma io di #StephenKing torno al primo libro e al film che ne trasse Brian De Palma, indimenti… -

IL GIORNO

Nondal gruppo, anzi lo sosterrà, Mara Viola , che per tanti mesi sembrava essere la papabile ... Francesco Galli, Michela Gringiani, Cristina Carri, Debora Pelizzoni, Lorenzo, Sarah Bonfatti ...... l'artista diConsilina ci delizia con il brano "Sparami Mbietto" . Il singolo, che tradotto letteralmente significa " Sparami in petto " , è stato prodotto da Uanmness edsu tutti gli ... "Avatar: la via dell'Acqua", primo trailer del sequel: il cast e quando esce in sala CASELLE - Dopo l’ufficializzazione della candidatura, dopo la presentazione del simbolo, per il candidato Sindaco Paolo Gremo è arrivato il momento di far ...PALERMO – Lavori in corso nel cantiere del centrosinistra palermitano. Si lavora alacremente alle liste a sostegno del candidato Franco Miceli tra alti e bassi come da copione. Le liste in campo e gli ...