Cagliari-Inter | Fresi | “È una gara complicata per entrambi | è una gara da vincere a tutti i costi”

(Di venerdì 13 maggio 2022) Salvatore, ex calciatore italiano, ha parlato dellatraai microfoni di La Nuova Sardegna. Di seguito il suo commento. “E’ unaper entrambe le squadre perché se è vero che l’organico dei nerazzurri è nettamente superiore, occorre anche sottolineare che doveruna partita a, non semplifica certo la situazione. I i rossoblù hanno qualche vantaggio: intanto il fattore campo, con un pubblico che sarà per la stragrande maggioranza a favore del. Poi aggiungiamoci il gran caldo e, ancora, la stanchezza accumulata dall’nella finale di Coppa Italia contro la Juventus protrattasi sino ai tempi ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter-#Perisic: incontro dopo Cagliari, ma niente offerte al rialzo. E occhio alla Juve - TuttoMercatoWeb : L'Inter incontrerà Perisic dopo il Cagliari. Ma intanto anche la Juventus si muove per il croato - 58Lucien : @DonDie_Sospeso @CagliariCalcio @Inter ,...magari aspetteranno la fine di Cagliari/Inter per capire se sono stati sorpassati o meno...?? - FcInterNewsit : Qui Cagliari - Nuova seduta verso l'Inter: Nandez lavora ancora a parte - salminkamberi : RT @bettercall_pier: Dopo la partita delle 18.00 Milan-Atalanta sarà allestito un maxischermo al centro di San Siro e gli oltre 80.000 tifo… -

Alle 20,45 l'fa visita al: la beneamata si è aggiudicata otto delle ultime 10 partite di Serie A contro i rossoblù (un pareggio e un k.o) e nelle due più recenti ha tenuto la porta ...Ancora non è deciso il futuro di Dalbert , esterno di proprietà dell'd i Simone Inzaghi ma attualmente in prestito al. Il problema al momento è che i sardi vorrebbero anche riscattare il difensore, ma in caso di retrocessione in Serie B non avrebbero le ...Stefano De Grandis ha analizzato Cagliari-Inter e cosa aspettarsi dalla gara di domenica, soprattutto da Joaquin Correa ...L’argentino potrebbe prendere il posto di Dzeko per affiancare Lautaro Martinez Cagliari Inter Dumfries. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dumfries è favorito per una maglia da titolare, dopo ess ...