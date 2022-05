Il colpo di mercato che sogna DeLa: non è un terzino sinistro ma l’uomo d’oro di Manfredi (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – In occasione del regalo al Comune da parte del managar Stefano Ceci della copia (in miniatura) della statua di Maradona e dell’annuncio che una riproduzione (di dieci metri) del suo piede sinistro sarà installata a Scampia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, accanto al sindaco Gaetano Manfredi, ha avuto modo di dire la sua anche su Napoli (oltre che sul Napoli). E la cosa, a ben vedere, ha un suo fil rouge. Perchè se, parlando del Napoli, il patron azzurro ha sempre un occhio di riguardo al bilancio, anche quando parla di Napoli, la prima cosa che gli viene in mente sono i numeri. E quindi: a Gaetano Manfredi, ha fatto capire di invidiare non poco l’uomo che ha portato a casa il Patto per Napoli: 1,231 miliardi di euro che hanno salvato dalla bancarotta il Comune. Non si ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – In occasione del regalo al Comune da parte del managar Stefano Ceci della copia (in miniatura) della statua di Maradona e dell’annuncio che una riproduzione (di dieci metri) del suo piedesarà installata a Scampia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, accanto al sindaco Gaetano, ha avuto modo di dire la sua anche su Napoli (oltre che sul Napoli). E la cosa, a ben vedere, ha un suo fil rouge. Perchè se, parlando del Napoli, il patron azzurro ha sempre un occhio di riguardo al bilancio, anche quando parla di Napoli, la prima cosa che gli viene in mente sono i numeri. E quindi: a Gaetano, ha fatto capire di invidiare non pocoche ha portato a casa il Patto per Napoli: 1,231 miliardi di euro che hanno salvato dalla bancarotta il Comune. Non si ...

