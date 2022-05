Draghi da Biden con la speranza europea di una tregua in Ucraina (Di lunedì 9 maggio 2022) Quattro anni dopo un premier italiano torna alla Casa Bianca. Fronte compatto con gli Usa, ma totale sintonia con Macron che nel Putin meno incendiario del V-Day intravede uno spiraglio per un negoziato Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Quattro anni dopo un premier italiano torna alla Casa Bianca. Fronte compatto con gli Usa, ma totale sintonia con Macron che nel Putin meno incendiario del V-Day intravede uno spiraglio per un negoziato

fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Delrio: “Draghi dovrebbe dire a Biden di abbassare i toni. Da uno scontro nucleare non ci sa… - fattoquotidiano : Ucraina, Ghisleri a La7: “Un italiano su 4 vede troppo stretto legame Draghi-Biden. C’è poca fiducia in Ue e solo i… - fattoquotidiano : LA NATO BOICOTTA IL NEGOZIATO / DRAGHI OBBEDISCE, SCHOLZ NO Draghi va a Washington su una linea ultra-atlantista i… - BSicolo : RT @MarcoRizzoPC: USA-Italia. Craxi a Sigonella ebbe il coraggio di scontrarsi con Reagan per difendere la sovranità nazionale. Draghi va a… - Massimo46572086 : RT @MarcoRizzoPC: Draghi andrà da Biden a prender ordini che porteranno l’Italia al fallimento. -