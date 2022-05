Cobolli-Brooksby, ATP Roma 2022: programma, orario, tv, streaming (Di domenica 8 maggio 2022) Da domani si comincia a fare sul serio con il Masters1000 di scena a Roma. Dopo i primi quattro match disputati inizia il pieno programma del torneo nella città eterna. Tanti italiani ai nastri di partenza, tra cui anche Flavio Cobolli, che giocherà la sua terza partita nel circuito maggiore della carriera contro Jenson Brooksby. Lo statunitense è un altro giocatore in rampa di lancio: nella stagione sul cemento ha ottenuto risultati interessanti, con gli ottavi di finale raggiunti sia a Indian Wells che a Miami. Il suo 2022 sulla terra però fino ad ora non è stato per nulla positivo: due match e due ko, a Houston con JJ Wolf (6-4 6-4) e a Madrid con Roberto Bautista Agut (6-0 6-2). Il match tra Flavio Cobolli e Jenson Brooksby aprirà il programma ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Da domani si comincia a fare sul serio con il Masters1000 di scena a. Dopo i primi quattro match disputati inizia il pienodel torneo nella città eterna. Tanti italiani ai nastri di partenza, tra cui anche Flavio, che giocherà la sua terza partita nel circuito maggiore della carriera contro Jenson. Lo statunitense è un altro giocatore in rampa di lancio: nella stagione sul cemento ha ottenuto risultati interessanti, con gli ottavi di finale raggiunti sia a Indian Wells che a Miami. Il suosulla terra però fino ad ora non è stato per nulla positivo: due match e due ko, a Houston con JJ Wolf (6-4 6-4) e a Madrid con Roberto Bautista Agut (6-0 6-2). Il match tra Flavioe Jensonaprirà il...

