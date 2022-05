Torre Annunziata, Comune sciolto per camorra (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Comune di Torre Annunziata è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri dopo che la prefettura aveva inoltrato la richiesta al Viminale. Nei prossimi giorni il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, dovrà nominare la terna di commissari al governo della città per i prossimi 18 mesi. A causa della decisione dell’Esecutivo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Ildiè statoper infiltrazioni camorristiche. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri dopo che la prefettura aveva inoltrato la richiesta al Viminale. Nei prossimi giorni il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, dovrà nominare la terna di commissari al governo della città per i prossimi 18 mesi. A causa della decisione dell’Esecutivo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

