Alcaraz ha sconfitto Nadal: a Madrid un ideale passaggio di consegne? (Di venerdì 6 maggio 2022) Un passaggio di consegne? Ci sono solide basi per pensarlo. Carlos Alcaraz ha battuto per 6-2 1-6 6-3 in 2 ore e 17 minuti di partita Rafael Nadal e ha conquistato l’accesso alla semifinale del Masters1000 di Madrid (Spagna) dove affronterà il n.1 del mondo Novak Djokovic. Quella però del Manolo Santana Stadium non era un match come tutti gli altri perchè si affrontavano il “vecchio leone” che continua a ruggire e probabilmente chi è destinato a prendere il suo posto non solo in Spagna, ma nel tennis mondiale. Si, perché la prestazione di Alcaraz è stata da stropicciarsi gli occhi. Un primo set semplicemente devastante. Indubbiamente non ci si trovava al cospetto del miglior Nadal per il suo essere falloso e lontano dalla miglior condizione, ma a tratti il tennis ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Undi? Ci sono solide basi per pensarlo. Carlosha battuto per 6-2 1-6 6-3 in 2 ore e 17 minuti di partita Rafaele ha conquistato l’accesso alla semifinale del Masters1000 di(Spagna) dove affronterà il n.1 del mondo Novak Djokovic. Quella però del Manolo Santana Stadium non era un match come tutti gli altri perchè si affrontavano il “vecchio leone” che continua a ruggire e probabilmente chi è destinato a prendere il suo posto non solo in Spagna, ma nel tennis mondiale. Si, perché la prestazione diè stata da stropicciarsi gli occhi. Un primo set semplicemente devastante. Indubbiamente non ci si trovava al cospetto del migliorper il suo essere falloso e lontano dalla miglior condizione, ma a tratti il tennis ...

