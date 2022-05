Ananke | Alessandro Raggi | Informazione e divulgazione | così salviamo vite umane

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) In questi giorni su tutte le reti e televisioni nazionali si trasmette uno spot sociale ministeriale che parla del problema legato all'obesità, uno dei disturbi alimentari comportamentali che fa dell'associazione nazionale- Villa Miralago “un fiore all'occhiello” della realtà italiana. “di Villa Miralago è una fondazione di carattere Nazionale - Dichiara il vicepresidente dell'associazione- il cui presidente è il Dott. Alberto Pozzoli, abbiamo messo in campo molte attività di comunicazione, didisoprattutto destinate alle famiglie e non solo.” Tra le iniziative una mostra fotografica dal titolo “Io non esisto” che sarà in tour in gran parte delle regioni italiane. “una delle attività più importanti del ...