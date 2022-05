Isola dei Famosi, Licia si scaglia contro Estefania: «Mo so’ c*zzi tuoi! Tu, Roger e Blind siete stati delle merde» – Video (Di mercoledì 4 maggio 2022) Licia ed Estefania - Isola 16 Come era facilmente prevedibile, a Playa Sgamada, sta nascendo una vera e propria guerra tra Licia Nunez ed Estefania Bernal. In seguito alla tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi, dove ha battuto al televoto Ilona Staller guadagnandosi la possibilità di restare in gioco nell’Isola ’sospesa’, l’attrice si è trovata a condividere il suo spazio con la modella, eliminata dal televoto di Playa Rinovada, e non ha perso tempo per rinnovarle il suo astio. Al termine della diretta, Licia ha infatti espresso tutto il suo dissenso ad Estefania – “Mo so c*zzi tuoi, capito?” – per poi ribadire in confessionale: “In realtà, nessun componente dell’altra Isola ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 4 maggio 2022)ed16 Come era facilmente prevedibile, a Playa Sgamada, sta nascendo una vera e propria guerra traNunez edBernal. In seguito alla tredicesima puntata dell’dei, dove ha battuto al televoto Ilona Staller guadagnandosi la possibilità di restare in gioco nell’’sospesa’, l’attrice si è trovata a condividere il suo spazio con la modella, eliminata dal televoto di Playa Rinovada, e non ha perso tempo per rinnovarle il suo astio. Al termine della diretta,ha infatti espresso tutto il suo dissenso ad– “Mo sotuoi, capito?” – per poi ribadire in confessionale: “In realtà, nessun componente dell’altra...

