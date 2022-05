Fedez, come è cambiato dopo il tumore: le sue parole (Di mercoledì 4 maggio 2022) Durante l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha rivelato come cambiata la sua vita dopo il tumore. Il rapper non aveva mai raccontato nulla a riguardo e ora si è lasciato andare ad una vera e propria confessione, durante una chiacchierata con il suo grande amico Luis Sal e il collega Lazza. “Muschio Selvaggio”, il racconto del cambiamento di Fedez Nello spazio in cui si parlava di ambizioni e di obiettivi “in forma di denaro o di sogni”, Fedez, Lazza e Luis Sal hanno parlato dell’importanza di dare il giusto valore al denaro. E Fedez ha ammesso di essere cambiato dopo la malattia. “Ti faccio un esempio. Io, prima di avere il tumore, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. Era ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 4 maggio 2022) Durante l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio,ha rivelatocambiata la sua vitail. Il rapper non aveva mai raccontato nulla a riguardo e ora si è lasciato andare ad una vera e propria confessione, durante una chiacchierata con il suo grande amico Luis Sal e il collega Lazza. “Muschio Selvaggio”, il racconto del cambiamento diNello spazio in cui si parlava di ambizioni e di obiettivi “in forma di denaro o di sogni”,, Lazza e Luis Sal hanno parlato dell’importanza di dare il giusto valore al denaro. Eha ammesso di esserela malattia. “Ti faccio un esempio. Io, prima di avere il, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. Era ...

