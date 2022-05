Papa Ratzinger, "cambio di regime" in Vaticano? "Fatto fuori per l'apertura a Putin" (Di martedì 3 maggio 2022) C'è stato lo zampino occidentale dietro l'addio di Papa Ratzinger? Uno scatenato Diego Fusaro sgancia la bomba con un post su Twitter dal coefficiente di complottismo praticamente incalcolabile. Siamo nel quadro della guerra in Ucraina, con il filosofo turbo-sovranista schierato apertamente, se non a fianco di Vladimir Putin e delle "ragioni" della Russia, sicuramente contro Joe Biden, la Nato e gli Stati occidentali "appiattiti" sulla sola risposta militare contro Mosca. "Molto probabilmente - scrive Fusaro - l'apertura di Ratzinger alla Russia di Putin, non solo sul piano strettamente religioso, fu uno dei motivi che portò alla fine del suo pontificato e al regime change che condusse al soglio pontificio il nuovo Papa teologicamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) C'è stato lo zampino occidentale dietro l'addio di? Uno scatenato Diego Fusaro sgancia la bomba con un post su Twitter dal coefficiente di complottismo praticamente incalcolabile. Siamo nel quadro della guerra in Ucraina, con il filosofo turbo-sovranista schierato apertamente, se non a fianco di Vladimire delle "ragioni" della Russia, sicuramente contro Joe Biden, la Nato e gli Stati occidentali "appiattiti" sulla sola risposta militare contro Mosca. "Molto probabilmente - scrive Fusaro - l'dialla Russia di, non solo sul piano strettamente religioso, fu uno dei motivi che portò alla fine del suo pontificato e alchange che condusse al soglio pontificio il nuovoteologicamente ...

