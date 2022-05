La nave di Msf dà i primi soccorsi ai migranti torturati in Libia (Di martedì 3 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Carmela_oltre : RT @RescueMed: ?? Assegnato ieri sera #Augusta come 'porto di destinazione' alla nave civile di soccorso #GeoBarents di @MSF_Sea. Dopo un'a… - Affaritaliani : La nave di Msf dà i primi soccorsi ai migranti torturati in Libia - blogsicilia : #notizie #sicilia Sbarco ad Augusta per migranti sulla nave di Medici senza Frontiere (VIDEO) -… - AboeldahbElrays : RT @RescueMed: ?? Assegnato ieri sera #Augusta come 'porto di destinazione' alla nave civile di soccorso #GeoBarents di @MSF_Sea. Dopo un'a… - berlinersfor : RT @RescueMed: ?? Assegnato ieri sera #Augusta come 'porto di destinazione' alla nave civile di soccorso #GeoBarents di @MSF_Sea. Dopo un'a… -