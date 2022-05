Caricamento cedolini a maggio da NoiPA e problemi app | ultimi riscontri

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 maggio 2022) Situazione delicata quella relativa aldeidida parte di, per non parlare dieriscontrati con l’app ufficiale che persistono dopo il nostro ultimo articolo a tema. Quali sono iche dobbiamo prendere in esame oggi 2? Andiamo con ordine, perché nel primo caso la questione dovrebbe sbloccarsi a breve stando ad una testimonianza che ho avuto modo di raccogliere: “Sono andata in segreteria, nel mio Istituto, e mi hanno detto che stanno caricando idi. Quindi bisogna fra due giorni“. Aggiornamenti suidiche vanno caricati daapp persistenti In attesa che si ...