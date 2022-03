Guerra in Ucraina, Draghi in Parlamento spiega le “scelte impensabili” (Di martedì 1 marzo 2022) La fine delle illusioni: così Mario Draghi descrive, nell'aula del Senato, la ricaduta storica dell'invasione russa in Ucraina. L'illusione che il Novecento con i suoi orrori fosse irripetibile che l'integrazione europea e le istituzioni multilaterali create dopo la Seconda Guerra Mondiale "fossero destinate a proteggerci per sempre". Questo, a giudizio del presidente del Consiglio, che oggi riferisce in Parlamento sulla crisi Ucraina (dopo il Senato tocca alla Camera) giustifica le molteplici svolte compiute dall'Italia e dall'Unione europea come risposta all'escalation militare.Draghi ribadisce tra gli applausi la "solidarietà" dell'Italia con il popolo ucraino: "L`eroica resistenza del popolo ucraino, del suo presidente Zelensky, ci mettono davanti una nuova realtà e ci obbligano - ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 marzo 2022) La fine delle illusioni: così Mariodescrive, nell'aula del Senato, la ricaduta storica dell'invasione russa in. L'illusione che il Novecento con i suoi orrori fosse irripetibile che l'integrazione europea e le istituzioni multilaterali create dopo la SecondaMondiale "fossero destinate a proteggerci per sempre". Questo, a giudizio del presidente del Consiglio, che oggi riferisce insulla crisi(dopo il Senato tocca alla Camera) giustifica le molteplici svolte compiute dall'Italia e dall'Unione europea come risposta all'escalation militare.ribadisce tra gli applausi la "solidarietà" dell'Italia con il popolo ucraino: "L`eroica resistenza del popolo ucraino, del suo presidente Zelensky, ci mettono davanti una nuova realtà e ci obbligano - ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Per zittire Zelensky i russi attaccano le torri tv a Kiev: diverse vittime tra i civili #UkraineRussiaWar #negoziati… - kailas65 : RT @ladyonorato: L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRANNO A Q… -