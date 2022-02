Mara Venier imbarazza Achille Lauro: "Preferirei essere tua amante..." (Di lunedì 28 febbraio 2022) La conduttrice non ha nascosto la profonda stima nutrita per l'artista e durante l'intervista si è lasciata andare a un'imbarazzante battuta Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) La conduttrice non ha nascosto la profonda stima nutrita per l'artista e durante l'intervista si è lasciata andare a un'nte battuta

Advertising

FQMagazineit : Domenica In, Arisa: “Un figlio mio? Un semino cosa vuoi che sia”. Poi a Mara Venier: “La gamba e il pizzo sono per… - ParliamoDiNews : Domenica In, Mara Venier ad Achille Lauro: `In un`altra vita ero tua mamma o tua sorella, ma preferirei la tua aman… - ParliamoDiNews : Domenica In, Arisa: `Un figlio mio? Un semino cosa vuoi che sia`. Poi a Mara Venier: `La gamba e il pizzo sono per… - veneziaradiotv : Mara Venier torna a Venezia dopo 8 anni - TeleVisionaro : RT @Baccotvnews: Mara Venier conferma il suo pubblico di fedelissimi, #Domenicain 3,453 20,26%-2,540 16,46%. #Amici21 3,440 21,21%. #DaNoi… -