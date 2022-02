Sampdoria | Sensi recupera per l’Atalanta | Giampaolo riflette

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il rientro dipotrebbe slittare con il centrocampista che potrebbe non giocare in Atalanta-Marcoconosce il valore di ogni singola partita che ladovrà affrontare fino alla fine del campionato. Ogni punto può essere determinante nella lotta per la permanenza in Serie A. Fondamentale però fare le scelte giuste, non rischiare i calciatori non del tuttoti e gestire un gruppo con una panchina relativamente corta. Controil grande dubbio diè Stefano. Il trequartista èto, mateme l’inserimento in una gara che sarà improntata necessariamente sulla fisicità. Il rischio recidiva è dietro l’angolo epotrebbe ...