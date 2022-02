Risso ? Ghali

Leggi su gqitalia

(Di domenica 27 febbraio 2022) Quando arriviamo nella sede milanese di Marni per scattare le foto e realizzare l’intervista che trovate in queste pagine, mancano una decina di giorni alla sfilata di febbraio in calendario alla Milano Fashion Week. L’atmosfera però è quanto di più lontano dalla frenesia amfetaminica a cui ci hanno abituato innumerevoli film e documentari sul mondo della moda. Nella grande stanza dove ci posizioniamo arriva da una vetrata a tutta parete la luce di una mattina di febbraio soleggiata e tiepida. C’è un tavolone, stendini pieni di vestiti e un carrello con pizzette, frolle, succhi di frutta e coca cola. GQ Hype Francesco.jpgFrancescosono più o meno alti uguali, e cioè entrambi molto alti. Quando si siedono a gambe incrociate e mezzi stravaccati sul fondale blu sembrano due bambini giganti ...