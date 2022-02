Napoli, niente paura per Osimhen: con la Lazio ci sarà (Di sabato 26 febbraio 2022) Napoli - La squadra s'è aggrappata a lui ma forse ha perso le distanze perché non l'ha più visto. Victor Osimhen va più veloce anche dei suoi stessi compagni, lo aveva sottolineato Spalletti ed è ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 febbraio 2022)- La squadra s'è aggrappata a lui ma forse ha perso le distanze perché non l'ha più visto. Victorva più veloce anche dei suoi stessi compagni, lo aveva sottolineato Spalletti ed è ...

Advertising

sportli26181512 : #Napoli, niente paura per #Osimhen: con la #Lazio ci sarà: L'attaccante nigeriano, dopo la sconfitta in Europa Leag… - Pasqual23446853 : Analizzo le avversarie Di Milan Napoli non ho per niente paura Il Milan sta messo peggio di noi Il Napoli se imbroc… - sudreporter : #Napoli, @MarescaCatello presidente commissione che vigilerà sui fondi #pnrr: 'niente spazio ad affarismi e corrutt… - milan_risorto : @russ_mario1 @letMoncadacook @NandoPiscopo1 @p__antonio @ARiccardi13 @Zoroback_023 @doublegiem La migliore espressi… - Luke9717 : @Naples___ @pisto_gol Si e quest'anno qual'é la scusa? Ma poi ripeto tifosi del Napoli che parlano di schiaffoni? M… -