Energia: Draghi, 'potrebbe essere necessario riaprire centrali carbone ma avanti rinnovabili' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Per il futuro, la crisi ci obbliga a prestare maggiore attenzione ai rischi geopolitici che pesano sulla nostra politica energetica, e a ridurre la vulnerabilità delle nostre forniture". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera con un'informativa urgente sul conflitto in Ucraina. "Voglio ringraziare il Ministro Cingolani per il lavoro che svolge quotidianamente su questo tema così importante per il nostro futuro. Ho parlato del gas, ma la risposta più valida nel lungo periodo sta nel procedere spediti, come stiamo facendo, nella direzione di un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili, anche e soprattutto con una maggiore semplificazione delle procedure per l'installazione degli impianti". "Ma il gas resta essenziale come combustibile di transizione. Dobbiamo rafforzare il corridoio sud, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Per il futuro, la crisi ci obbliga a prestare maggiore attenzione ai rischi geopolitici che pesano sulla nostra politica energetica, e a ridurre la vulnerabilità delle nostre forniture". Lo ha detto il premier Mario, intervenendo in Aula alla Camera con un'informativa urgente sul conflitto in Ucraina. "Voglio ringraziare il Ministro Cingolani per il lavoro che svolge quotidianamente su questo tema così importante per il nostro futuro. Ho parlato del gas, ma la risposta più valida nel lungo periodo sta nel procedere spediti, come stiamo facendo, nella direzione di un maggiore sviluppo delle fonti, anche e soprattutto con una maggiore semplificazione delle procedure per l'installazione degli impianti". "Ma il gas resta essenziale come combustibile di transizione. Dobbiamo rafforzare il corridoio sud, ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie a Pres. Draghi per aver confermato che #statodiemergenza non sarà prorogato. Un’altra buona notizia per Ital… - rtl1025 : ?? #Draghi: 'Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a #carbone, per colmare eventuali mancanze nell… - GiovaQuez : Draghi: 'Circa il 45% del gas che importiamo proviene dalla Russia. Le vicende di questi giorni dimostrano l'imprud… - ManuelPeruzzo : RT @claudiocerasa: Oggi alla Camera una delle frasi più importanti mai usate da Draghi da presidente del Consiglio: 'Le vicende di questi g… - gidf81 : RT @jimmomo: Draghi: 'Le vicende di questi giorni dimostrano l'imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia… -