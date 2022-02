Rublev contro la sua Russia: "Terribile l'intervento in Ucraina" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il giocatore russo in conferenza ha parlato così dell'intervento militare in Ucraina dopo la vittoria a Dubai contro Mackenzie McDonald. Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il giocatore russo in conferenza ha parlato così dell'militare indopo la vittoria a DubaiMackenzie McDonald.

Advertising

lorenzofares : @ManueldeLucia77 Ma no: semifinale a Wimbledon, vittorie importanti contro Tsitsipas e Rublev. E poi a Torino Sinne… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Dubai 2022 - Jannik Sinner torna in campo contro Hubert Hurkacz per conquistare la semifinale co… - Sebastiano73 : Particolare il fatto che a #Dubai stiano giocando un russo contro un americano. #Rublev #mcdonald #atpdubaï - NandoArm8 : Rublev sta risentendo del #RussiaUkraineCrisis. Sotto 0-5 contro McDonald nel 1º set. #AtpDubai - ChiaraCrivelli0 : RT @UppyTennis: ???? #Rublev passa contro il sudcoreano #Kwon dopo aver completamente dominato il secondo e terzo set. Il russo avanza così a… -