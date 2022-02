Le partite oggi giovedì 24 febbraio in tv e streaming: l’Europa League (Di giovedì 24 febbraio 2022) La programmazione delle partite oggi in tv e streaming giovedì 24 febbraio 2022 giovedì 24 febbraio 2022 giornata decisiva per il playoff di Europa League con ben tre italiane in campo che si giocano l’accesso agi ottavi della competizione. Alle 21:00 attesissima la sfida Napoli – Barcellona che sarà anche in chiaro su Tv8 oltre che su DAZN e Sky come tutte le partite dell’Europa League. Alle 18:45 gli incontri di Lazio e Atalanta. Nessuna squadra italiana in campo, invece, in Conference League, visto che la Roma, al termine della fase a gironi, si è qualificata direttamente agli ottavi. Tutte le partite della conference League su Diretta Gol su Sky, ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 febbraio 2022) La programmazione dellein tv e242022242022 giornata decisiva per il playoff di Europacon ben tre italiane in campo che si giocano l’accesso agi ottavi della competizione. Alle 21:00 attesissima la sfida Napoli – Barcellona che sarà anche in chiaro su Tv8 oltre che su DAZN e Sky come tutte ledel. Alle 18:45 gli incontri di Lazio e Atalanta. Nessuna squadra italiana in campo, invece, in Conference, visto che la Roma, al termine della fase a gironi, si è qualificata direttamente agli ottavi. Tutte ledella conferencesu Diretta Gol su Sky, ...

Advertising

ninatiodia : RT @usergiuliate: buongiorno Putin, come stai oggi? hai dormito male? hai avuto un’infanzia difficile? la mamma non ti diceva mai che ti vo… - usergiuliate : buongiorno Putin, come stai oggi? hai dormito male? hai avuto un’infanzia difficile? la mamma non ti diceva mai che… - Tiziana45240006 : Siamo partite con l'allegria e la spensieratezza 'maliziosa' in un negozio di intimo e abbiamo finito con una brutt… - CorJuve : RT @mirkonicolino: Il #Tottenham di Antonio #Conte (#Bentancur e #Kulusevski titolari) perde anche con il #Burnley e rimedia la 4a sconfitt… - ignahc : Oggi pomeriggio provato a fare qualche partita di magic online, giusto per far qualcosa di diverso solo che non c’è… -