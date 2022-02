Letta chiede al Pd «occhi di tigre», ma sulla legge elettorale fa gli occhi da triglia alla Meloni (Di martedì 22 febbraio 2022) Se chiedete a un dirigente del Pd quale sia la linea ufficiale del partito sulla questione della legge elettorale riceverete, in novantotto casi su cento, una risposta chiara, univoca e documentata: sistema proporzionale. È forse l’unico argomento della politica mondiale su cui questo avvenga, ma è giusto darne atto. Si tratta infatti di una posizione sancita formalmente dalla direzione del 13 dicembre 2019. La proposta, avanzata dall’allora segretario del partito, Nicola Zingaretti, fu approvata peraltro all’unanimità (googlare per credere). L’aspetto curioso della questione è che una delle due volte su cento in cui non riceverete la suddetta risposta è nel caso in cui rivolgiate la domanda al segretario attuale, Enrico Letta, il quale anzi ha ripetuto in più occasioni di essere a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 22 febbraio 2022) Sete a un dirigente del Pd quale sia la linea ufficiale del partitoquestione dellariceverete, in novantotto casi su cento, una risposta chiara, univoca e documentata: sistema proporzionale. È forse l’unico argomento della politica mondiale su cui questo avvenga, ma è giusto darne atto. Si tratta infatti di una posizione sancita formalmente ddirezione del 13 dicembre 2019. La proposta, avanzata dall’allora segretario del partito, Nicola Zingaretti, fu approvata peraltro all’unanimità (googlare per credere). L’aspetto curioso della questione è che una delle due volte su cento in cui non riceverete la suddetta risposta è nel caso in cui rivolgiate la domanda al segretario attuale, Enrico, il quale anzi ha ripetuto in più occasioni di essere a ...

