Ostia, in corso lo sgombero di case occupate dal clan Spada Di Silvio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alloggi Ater, alcuni occupati abusivamente da esponenti della famiglia De Silvio e Spada, sono in fase di sgombero ad Ostia. L'intervento di oggi, che è in corso dalle 6:30, è stato deciso in seno al ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alloggi Ater, alcuni occupati abusivamente da esponenti della famiglia De, sono in fase diad. L'intervento di oggi, che è indalle 6:30, è stato deciso in seno al ...

Advertising

leggoit : Ostia, in corso lo sgombero di case occupate dal clan Spada Di Silvio - fanpage : Ultim'ora È in corso a Ostia lo sgombero di una casa popolare in via della Martinica occupato abusivamente da F. Di… - Dimsuonosoft : ++#OSTIA: IN CORSO SGOMBERO ALLOGGIO ATER OCCUPATO ABUSIVAMENTE DA DE SILVIO E SPADA++ - ilmessaggeroit : Roma, a Ostia in corso lo sgombero di un appartamento occupato dal clan Spada Di Silvio - dantegiam : @La7tv @DAVIDPARENZO @concitadeg @InOndaLa7 @dariabig @CarloCalenda Parenzo, dica a Calenda che Mario Draghi ha cor… -