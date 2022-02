Mobilità 2022/23, sono un docente di sostegno. Quali domande posso presentare? FAQ (Di lunedì 21 febbraio 2022) Trasferimento e passaggio di ruolo sostegno-posto comune: quando si può chiedere l'uno e quando l'altro; requisiti e compilazione della domanda; Quali vincoli. FAQ L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Trasferimento e passaggio di ruolo-posto comune: quando si può chiedere l'uno e quando l'altro; requisiti e compilazione della domanda;vincoli. FAQ L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Così, alla fine, anche l’Italia si mobilita per la crisi russo-ucraina. Ma lo fa per ultima ed esponendosi non con… - pgei : RT @Green__Planner: Il Museo delle scienze di Trento ospita, fino al 26 giugno 2022, una mostra interessante che riflette sul futuro della… - takethedate : RT @RivEnergia: #Premio di #Studio «Pasquale De Vita» 2.500 euro verranno assegnati al miglior elaborato scientifico dedicato all’evoluzio… - jacopogiliberto : RT @SNPAmbiente: La sfida della #mobilitàsostenibile: - ProDocente : Mobilità docenti 2022: i trasferimenti all’interno del comune di titolarità -