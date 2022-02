Inter-Sassuolo | programma e telecronisti Dazn Serie A 2021 2022

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per la ventiseiesima giornata di. Tutto pronto allo stadio Meazza per la sfida che può riportare i nerazzurri in vetta al campionato. La squadra di Inzaghi, però, dovrà fare molta attenzione ai neroverdi sempre pericolosi quando si tratta di sfidare le big. Chi vincerà? Si parte alle ore 18 di domenica 20 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Donati. SportFace.

Giovanni Carnevali , amministratore delegato del, prima di affrontare l'ha parlato di Frattes i e Scamacca : 'Con Marotta ci sentiamo spesso perché ci lega un rapporto di amicizia. Frattesi e Scamacca sono stati richiesti per primi ...Commenta per primo Giovanni Carnevali , AD del, ha parlato a Dazn prima della partita in casa dell': 'Con Marotta parliamo spesso perché siamo amici, loro sono stati tra i i primi a chiedere info su Frattesi e Scamacca. Loro devono ...L'amministratore delegato ha parlato del futuro dei due calciatori neroverdi Inter e Sassuolo si sfidano in campo per la 25ª giornata di Serie A. Davide Frattesi e Gianluca Scamacca sono due pezzi ...Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Inter-Sassuolo, parlando anche di mercato. “Io e Marotta parliamo spesso, siamo legati da un rapporto di amicizia. L‘Inter è stata tra le ...